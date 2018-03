Dalle 9 alle 5...orario continuato: Rashida Jones potrebbe co-scrivere il nuovo film

Deadline riporta chesarebbe pronta per scrivere la sceneggiatura della nuova versionedi un classico della commedia americana. La Jones dovrebbe collaborare con la sceneggiatriceper una nuova versione di, uscita nel 1980. 20th Century Fox è al lavoro per sviluppare il progetto.

Questa nuova versione di Dalle 9 alle 5...orario continuato, si concentrerà su tre giovani donne che si occupano di sessismo e sciovinismo sul proprio posto di lavoro e si rivolgono al trio originale del primo film per essere aiutate in una lotta per le pari opportunità con i colleghi maschi.

Patricia Resnick, sceneggiatrice del primo film, e Rashida Jones lavoreranno insieme per trovare un modo per poter rendere adatto lo script al pubblico contemporaneo. Il film sarà prodotto da Shawn Levy, Patricia Resnick e Jonathan Baruch. In precedenza Rashida Jones ha co-scritto la sceneggiatura della dramedy Separati innamorati, insieme a Will McCormack. Ha inoltre co-sceneggiato un episodio di Black Mirror, insieme a Michael Schur. Attualmente è la protagonista, Angie Tribeca, nell'omonima serie tv ed è meglio conosciuta per il ruolo di Ann Perkins nella serie comica Park and Recreation. Al cinema ha recitato in I Love You, Man, The Social Network e I Muppet.

Colin Higgins co-diresse e co-scrisse il film originale insieme a Patricia Resnick con il cast al femminile composto da Dolly Parton, Jane Fonda e Lily Tomlin; tre segretarie si vedono negare le loro promozioni e rubare le idee in un contesto lavorativo prevalentemente maschile. Stufe del loro capo (Dabney Coleman), decidono di rapirlo per svelare un progetto criminale al quale si stava dedicando.

Dalle 9 alle 5...orario continuato ebbe un grande successo al botteghino, guadagnando più di 103 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 10 milioni. Dal film venne realizzata una serie tv spin-off negli anni '80 e un musical a Broadway nel 2009. La canzone del titolo originale, Nine to Five, cantata da Dolly Parton, è diventata un classico nei locali di mezzo mondo.

Al momento non è stata comunicata la data d'uscita di questa nuova versione.