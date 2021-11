Via dall'incubo: ecco chi doveva essere la protagonista prima di Jennifer Lopez

Questa sera alle 21:10 su Rai Movie sarà mandato in onda il film Via dall'incubo, thriller psicologico diretto da Michael Apted e con protagonista Jennifer Lopez in una parte lontana dalle commedie romantiche a cui ci aveva abituato fino a quel momento, salvo alcune rare occasioni. Ma Lopez non fu la prima scelta della produzione come protagonista.

Scritto da Nicholas Kazan, già autore di Fallen e de L'uomo bicentenario con Robin Williams, la pellicola poi diretta da Michael Apted doveva avere come protagonista nella parte di Slim Sandra Bullock. La Bullock, in quel momento reduce dal successo di pellicole come Speed, Speed 2, Il momento di uccidere e Piovuta dal cielo, era richiestissima e dovette rinunciare ad apparire come protagonista per Via dall'incubo per conflitti di lavoro. All'epoca era impegnata sul set di Formula per un delitto e Two Weeks Notice al fianco di Hugh Grant.

Uscito nel 2002 con Jennifer Lopez nella parte della protagonista, Via dall'incubo racconta di una cameriera single che durante il lavoro viene importunata e molestata da un uomo che vuole sedurla per scommessa. A soccorrerla arriva Mitch (Bill Campbell) di cui Slim rimane affascinata. Dopo poco tempo i due si sposano, ma dietro alla facciata di uomo perbene, Mitch si rivelerà violento e fedifrago con Slim che sarà costretta a fuggire e reagire per salvare se stessa e la figlia.

Via dall'incubo non si rivelò un successo, anzi nonostante un tutto sommato buon incasso di oltre 50 milioni di dollari, il film si rivelò un flop commerciale perché il budget era consistente e arrivava a sfiorare i 40 milioni (senza contare le spese necessarie per il marketing). Nello stesso anno andò meglio all'altra pellicola con Jennifer Lopez, la commedia Un amore a 5 stelle, che conquistò il box office con oltre 160 milioni di dollari di incasso.

Su queste pagine trovate la recensione di Le ragazze di Wall Street, l'ultimo film con Jennifer Lopez uscito al cinema. Sandra Bullock tornerà su Netflix, ecco il trailer di Unforgivable.