Dal libro ecco nuovi dettagli su Luke e Rey in Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Emergono nuovi dettagli sul rapporto tra Luke Skywalker () e Rey () in, e sul periodo trascorso insieme sul pianeta Ahch-To. Le novità arrivano dalle pagine del nuovo romanzo dedicato a questa fase della saga di Star Wars, raccontata al cinema da

Luke Skywalker originariamente intendeva lasciare Ahch-To e riunirsi alla Resistenza insieme a Rey in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. La dinamica della coppia è stata descritta come il cuore pulsante del film, con Rey che ha tentato in tutti i modi di convincere Luke di tornare e affrontare insieme ai membri della Resistenza la ferocia del Primo Ordine.

Dopo diverse fasi d'allenamento, Rey ha cercato di smuovere la situazione e ha lasciato Luke sull'isola, convinto di non tornare.

Tuttavia nel libro si legge che quando Luke risveglia la Forza dentro di lui, si rende conto che Rey aveva ragione e che lui stesso ha bisogno di lei, della Resistenza e di Leia. Mentre Luke torna al villaggio chiama Rey, dicendole 'Vengo con te'. Alla fine decide di non andare quando vede Kylo Ren e Rey nel bel mezzo della loro ultima conversazione mentre si tengono per mano. Il disaccordo più evidente tra Luke e Rey riguardava infatti il destino di Ben Solo, con Luke convinto che ormai sarebbe impossibile recuperare il ragazzo e Rey convinta di poterlo salvare.

Si tratta di una delle più importanti rivelazioni presenti nel libro, anche se è comprensibile il motivo per il quale non è stato inserito nel film. Omettendo quel passaggio si è resa la sequenza molto più fluida e meno macchinosa; è sufficiente la scena in cui Luke raggiunge Leia sulla roccia meditativa per dedurre i suoi ripensamenti sull'esilio.

Nonostante un finale di grande potenza e fascino, sarebbe stato interessante vedere il ritorno di Luke in carne ed ossa insieme alla Resistenza. L'incontro con Kylo Ren ha mostrato la grande evoluzione e la saggezza di Luke, a distanza di trent'anni da Il ritorno dello Jedi.

Ora la domanda che tutti si pongono è: rivedremo Luke Skywalker anche nel nono episodio come propone Mark Hamill? O sarà solo una suggestione?