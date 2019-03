Dal fumetto al cinema nella nuova featurette di Hellboy

Lionsgate ha pubblicato una nuova featurette dedicata ad Hellboy, film che firmerà il ritorno sul grande schermo del personaggio creato da Mike Mignola dopo i due film diretti da Guillermo Del Toro. Il film sarà un reboot del franchise e debutterà nelle sale italiane il prossimo 11 aprile.

Nel video, che come al solito potete trovare in calce alla notizia, il protagonista David Harbour insieme ad altri membri del cast tea cui Milla Jovovich e Ian McShane, e ovviamente lo stesso Mignola, parlano della trasposizione da fumetto a film per il cinema.

Recentemente il produttore del film Lloyd Levin ha parlato dei potenziali sequel del film, non confermandone lo sviluppo - resta da vedere come andrà il reboot al botteghino - ma lasciando intendere che il nuovo Hellboy potrebbe essere un nuovo punto di partenza per il franchise. Ricordiamo che, oltre a The Wild Hunt, il film dovrebbe essere ispirato anche storie quali Reed of Destruction e Darkness Call.

Hellboy sarà diretto da Neil Marshall, regista noto per pellicole quali The Descent e Doomsday - Il giorno del giudizio. La pellicola, la cui durata complessiva si aggirerà intorno ai 120 minuti, ha ricevuto il Rating R per il linguaggio utilizzato e per le immagini caratterizzate da un esplicito uso di violenza.