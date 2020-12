Dakota Johnson, voci sul matrimonio con Chris Martin

Alcune foto pubblicate dal New York Post ritraggono Dakota Johnson che porta un anello con una pietra color smeraldo sull'anulare sinistro. Johnson, 31 anni, durante lo scatto parla al telefono ed è impegnata in una giornata di shopping a West Hollywood. Gli scatti hanno subito fatto il giro del web per un motivo ben preciso.

Molte voci parlano di un possibile matrimonio imminente tra l'attrice e il frontman dei Coldplay, Chris Martin. I due sono legati sentimentalmente dal 2017 e sono noti per essere una coppia molto riservata. Al momento i rappresentati delle due star non hanno commentato le indiscrezioni sui fiori d'arancio che circolano da diversi giorni.



L'attrice e il cantante hanno trascorso il periodo di lockdown nella stessa abitazione, consolidando la relazione che dura ormai da tre anni.

Chris Martin, 43 anni, si era già sposato con l'attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow nel 2003, prima della separazione consensuale datata 2014, precedente al divorzio ufficializzato nel 2016. La coppia ha avuto due figli, Apple (16 anni) e Moses (14 anni).

Dakota Johnson, figlia di Don Johnson e Melanie Griffith, prima di fidanzarsi con il simbolo dei Coldplay ha avuto una relazione di circa due anni con Matthew Hitt, frontman della band rock gallese Drowners, conclusasi nel 2016.



