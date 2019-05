Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross protagoniste della commedia musicale Covers

Secondo quanto riportato da Deadline, Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross sono state ingaggiate per la parte di protagoniste nella commedia Covers, ambientata nella scena musicale hollywoodiana.

Sul sito la commedia è descritta come un tentativo di raccontare il talento, la brama di fama e il dinamico mondo della scena musicale a Hollywood e vedrà le due attrici prendere parte a questo progetto tutto al femminile; alla regia troviamo infatti Nisha Ganatra, che si baserà su una sceneggiatura scritta da Flora Greeson, quest'ultima all'esordio nella scrittura per il cinema.

La Ganatra è invece reduce dal successo all'ultimo Sundance Film Festival con la commedia Late Night, con Emma Thompson e Mindy Kailing, che debutterà nelle sale statunitensi il prossimo giugno.

A produrre Covers ci saranno Tim Bevan e Eric Fellner per la Working Title e Alexandra Loewy in qualità di produttrice esecutiva; la pellicola sarà distribuita negli Stati Uniti da Focus Features, mentre Universal si occuperà della distribuzione internazionale.

Dopo aver terminato il suo impegno nella trilogia di 50 sfumature, la Johnson si è guadagnata il plauso della critica nel recente remake di Suspiria, diretto da Luca Guadagino, e nella commedia thriller 7 sconosciuti a El Royale; la rivedremo in Wounds, horror psicologico della Annapurna diretto da Babak Anvari e in The Peanut Butter Falcon, film d'avventura presentato al South by Southwest quest'anno. La Ross, dopo il Golden Globe ottenuto per Black-ish, tornerà quindi al cinema con questo suo primo ruolo da circa 12 anni a questa parte: la sua ultima apparizione sul grande schermo risale infatti a Daddy’s Little Girls, film di Tyler Perry del 2007.