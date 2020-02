Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross nel poster e nel trailer ufficiale di The High Note

È grazie alla Focus Features che possiamo mostrarvi il primo poster e il trailer ufficiale dell'interessante The High Note, nuova commedia musicale scritta da Flora Greeson e diretta da Nisha Ganatra interpretata da Dakota Johnson (7 Sconosciuti a El Royale, Suspiria) e da Tracee Ellis Ross (Black-ish).

Ambientato nell'abbagliante scene musicale losangeliana, The High Note racconta la storia di Grace Davis (Ellis Ross), una grande superstar il cui talento ed ego hanno ormai raggiunto dei livelli incredibili. Maggie (Johnson) è la sua assistente personale ed è oberata dalle commissioni per Grace, anche se aspira ancora a raggiunge il suo sogno d'infanzia: diventare una produttrice musicale. Quando il manager di Grace le propone una scelta che potrebbe cambiare sua carriera, Maggie e Grace escogitano allora un piano che potrebbe cambiare la loro vita per sempre.



Nel cast di The Hight Note troviamo tra gli altri anche Ice Cube e Bill Pullman, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 8 maggio, mentre non si hanno ancora notizie su di un'eventuale uscita in territorio italiano.



La regista Ganatra è soprattutto nota per alcuni film indipendenti come Chutney Popocorn, Fast Food High, Weeding Bells e del Late Night del 2019. Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.



