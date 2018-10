Dakota Johnson e Tilda Swinton nel nuovo teaser trailer di Suspiria

Videa ha pubblicato online il nuovo teaser trailer di Suspiria, l'atteso remake del cult di Dario Argento, firmato Luca Guadagnino e pronto per arrivare nelle sale cinematografiche nel mese di gennaio. Il video mostra altre sequenze suggestive del film, nel quale recitano come protagoniste Dakota Johnson e Tilda Swinton.

Ambientato nel 1977, Suspiria racconta la storia di una ballerina americana, Susie Bannion (Johnson), che si trasferisce a Berlino per perfezionare le sue qualità e far parte della prestigiosa compagnia Markos Tanz Company. Grazie agli insegnamenti di Madame Blanc (Swinton), Susie diventa sempre più brava ma insieme all'amica Sara (Mia Goth), la ragazza inizia a coltivare sospetti sull'istituto in seguito ad una serie efferati omicidi.

Luca Guadagnino ha specificato che il film non è un remake esplicito del film di Dario Argento ma soprattutto un 'omaggio'.

Il cast di Suspiria è composto da Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth, Jessica Harper, Lutz Ebersdorf, Sylvie Testud, Ingrid Caven, Angela Winkler, Elena Forkina, Fabrizia Sacchi e Malgosia Bela.

Presentato in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Suspiria si avvale delle splendide musiche di Thom Yorke dei Radiohead. Il film verrà distribuito nel mese di gennaio nelle sale italiane ed è stato accolto con buoni riscontri all'ultima Mostra di Venezia.