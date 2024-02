Dakota Johnson svela: 'Avevo detto no ai supereroi, ecco perché ho scelto Madame Web'

Il debutto di Dakota Johnson nei cinecomic inizia con Madame Web: l'ingresso dell'attrice nel Sony's Spider-Man Universe, però non è stato per Johnson la realizzazione di un sogno come spesso accade per molti nomi di Hollywood.

Potrebbe suonare strano alle orecchie di un gran numero di attori, ma Dakota Johnson non desiderava interpretare un supereroe nella sua carriera. Tuttavia, come svelato dall'attrice stessa, il personaggio di Cassandra Webb ha letteralmente conquistato la star di Cinquanta Sfumature di Grigio: "Non avrei mai pensato che mi sarei trovata nel mondo dei supereroi - rivela l'attrice a GamesRadar+ e al podcast Inside Total Film - ma quando è arrivata la sceneggiatura ho adorato l'idea di una giovane donna supereroe la cui mente è estremamente potente, e mi è piaciuta la dinamica tra lei e queste ragazze. Il modo in cui si proteggono, si sostengono e si prendono cura l'una dell'altra in modo genuino".

Madame Web è una storia (quasi) tutta al femminile e questa declinazione ha saputo spingere Dakota Johnson nell'universo folle dei supereroi: "Così mi sembrato diverso, ed era molto più concreto, reale e grintoso. Ho semplicemente pensato che fosse un modo interessante di sperimentare quel mondo", ha sottolineato l'attrice.

La pellicola, diretta da S. J. Clarkson, racconterà le origini di una delle eroine più intense dei fumetti Marvel: non abbiamo certezza che nel futuro di Madame Web compaia un legame con l'MCU e questo certamente potrebbe dipendere dal successo del film. Al momento, però, le previsioni sembrano virare verso il flop per Madame Web.