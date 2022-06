Dakota Johnson, la star ricorda il 'regalo allarmante' di Hitchcock a Melanie Griffith

Melanie Griffith in passato ricevette un inquietante regalo da Alfred Hitchcock, noto per il suo controverso rapporto con una delle sue attrici, Tippi Hedren, madre di Griffith. A parlarne è stata Dakota Johnson, figlia di Melanie Griffith, nel corso di una recente intervista, nella quale ha descritto quel momento.

"Quello che successe con mia nonna fu orribile perché Hitchcock era un tiranno. Era talentuoso e prolifico, e importante in termini artistici, ma il potere può avvelenare le persone" ha dichiarato Johnson, star dell'ultimo film di Luca Guadagnino: leggete la nostra recensione di Suspiria.



Ma cosa regalò Hitchcock a Melanie Griffith? Dakota Johnson ha svelato che il regista in occasione di un Natale regalò alla sua madre, all'epoca molto piccola, una minuscola replica di Tippi Hedren dentro una bara in miniatura.



Un regalo davvero macabro, che Dakota Johnson commenta così:"È allarmante, oscuro e davvero, davvero triste per una bambina, davvero spaventoso".

L'aneddoto in realtà non è inedito, visto che la stessa Melanie Griffith ne parlò dieci anni fa al Jimmy Kimmel Live:"La bambola indossava l'abito verde e l'acconciatura di mia madre in Gli uccelli. Puoi immaginare l'effetto psicologico? Hitchcock era molto strano. Un uomo davvero strano".



Dakota Johnson ha parlato anche dell'esperienza caotica in Cinquanta sfumature di grigio, il film che l'ha resa celebre nel mondo insieme a Jamie Dornan nel ruolo della controparte maschile, Christian Grey.