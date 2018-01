Dakota Johnson si unisce al cast di Bad Times at the El Royale

La star della trilogia dientra a far parte di un cast già arricchito dalla presenza di altri nomi importanti come quello di(Thor nei film Marvel),) e

Bad Times at the El Royale, prodotto dalla 20th Century Fox, è scritto e diretto da Drew Goddard (Quella casa nel bosco, X-Force). Al momento non ci sono molti dettagli sulla trama della pellicola, sappiamo solamente che sarà ambientato negli anni '60 in un hotel fatiscente, El Royale, situato nei pressi del lago Tahoe in California. L'ambientazione scelta vedrà impegnati dei personaggi i cui loschi programmi entreranno in conflitto tra loro.

In attesa dell'inizio delle riprese che partiranno a breve, rivedremo Dakota Johnson assieme a Jamie Dornan nell'ultimo capitolo cinematografico della trilogia, Cinquanta sfumature di rosso, il cui trailer è uscito solo qualche giorno fa in rete.