Dakota Johnson e Sean Penn protagonisti del dramma Daddio

Secondo quanto riportato da Deadline, Dakota Johnson e Sean Penn sono entrati nel cast del dramma intitolato Daddio, scritto e diretto da Christy Hall. I diritti di distribuzione internazionale per il film sono stati attualmente messi sul mercato e saranno venduti nel corso del market che si terrà al prossimo Festival di Cannes.

La trama di Daddio segue una giovane donna, la quale atterrata all'aeroporto JFK di New York sale a bordo di un taxi per raggiungere il proprio appartamento a Manhattan. All'interno c'è il tassista Clark, con il quale la donna intraprende una divertente conversazione che man mano che la corsa prosegue diventa sempre più intensa fino a sconfinare in autentiche e oneste rivelazioni sulle loro relazioni sentimentali passate, con attenzione alle dinamiche sessuali e di potere nella coppia, parlando anche di perdita e di vulnerabilità. Il dramma si propone di esplorare la complessità delle connessioni umane e delle relazioni e prova che un fatale incontro con uno sconosciuto può cambiare la vita di una persona.

Daddio è prodotto da Dakota Johnson insieme a Ro Donnelly tramite la loro casa di produzione TeaTime Pictures; tra i produttori ci sono anche Emma Tillinger Koskoff e la regista Christy Hall. La Johnson è recentemente apparsa accanto a Jason Siegel in Our Friend e prossimamente la vedremo in The Lost Daughter tratto da Elena Ferrante.

Inizialmente Daddio vedeva protagonista Daisy Ridley, ma poco tempo dopo la produzione venne bloccata e il film rimandato. L'ultimo film di Sean Penn è Il professore e il pazzo, uscito nel 2019 e prima ancora dobbiamo risalire fino a The Gunman del 2015. Nel 2016 ha diretto Il tuo ultimo sguardo.