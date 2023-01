Dakota Johnson scherza sul cannibalismo di Armie Hammer mentre premia Guadagnino!

Nel corso della cerimonia di premiazione alla cena di gala "A Taste of Sundance", in cui per l'occasione ha premiato Luca Guadagnino con l'International Icon Award, Dakota Johnson ha fatto una battuta riferendosi al cannibalismo di cui è stato accusato l'attore Armie Hammer, che non appare più in pubblico ed è entrato in una struttura di recupero.

Ecco come ha esordito l'attrice prima di premiare il regista italiano: "Luca mi aveva chiesto di interpretare il ruolo della pesca, ma le agende dei nostri impegni non coincidevano. Grazie a Dio, altrimenti sarei stata un'altra delle donne che Armie Hammer ha cercato di mangiare".

La battuta fa riferimento alla scena presente in Chiamami col tuo nome, in cui Elio, il personaggio interpretato da Timothee Chalamet si masturba proprio utilizzando una pesca, frutto che verrà mangiato subito dopo dal personaggio interpretato da Hammer, Oliver.

L'attrice, diretta da Guadagnino nel remake di Suspiria e in A Bigger Splash, ha continuato: "Sono passati cinque anni da quando quel film è stato presentato in anteprima qui, e Luca non ha smesso di portarci in luoghi emozionanti", riferendosi all'ultimo film di Guadagnino, Bones and All, coming of age ambientato nell'America di Ronald Reagan con al centro una coppia di cannibali in erba interpretati ancora da Chalamet e da Taylor Russell.

"Chi avrebbe detto che il cannibalismo sarebbe diventato così popolare?", ha scherzato ancora la Johnson, suscitando le risate della folla presente alla Basin Recreation Fieldhouse di Park City.

Bisogna aggiungere, però, che Dakota Johnson è una delle poche attrici a Hollywood ad aver difeso Armie Hammer (così come aveva difeso Johnny Depp e Shia LaBeouf) dopo le accuse di cannibalismo ricevute; l'attrice ha preso di mira la brutta abitudine che Hollywood ha di costruire miti per poi godere quando questi vengono demoliti dalla stampa o dall'opinione pubblica.

Su queste pagine vi rimandiamo alla recensione di Bones and All, l'ultimo succitato film di Guadagnino.