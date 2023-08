Dakota Johnson partecipò a 50 Sfumature per 'colpa' di una star di Oppenheimer: 'Fallo!'

Non siamo ipocriti: se si vuole aspirare a una carriera fatta principalmente di film d'autore, presentarsi ai nastri di partenza con un ingaggio in 50 Sfumature di Grigio non è proprio il massimo della vita. Dakota Johnson era però pienamente consapevole di ciò che faceva, anche grazie al consiglio di una collega più esperta.

La futura star di Suspiria non era infatti troppo convinta che prender parte al film profondamente odiato da Tom Hanks avrebbe fatto bene alla sua carriera: in suo soccorso arrivò però Emily Blunt, che la spinse senza troppi giri di parole a fare soltanto qualunque cosa il suo istinto le dicesse di fare.

"Parlai con Emily Blunt e le dissi tipo: 'Dovrei fare questa trilogia? Perché vorrei riuscire a costruirmi una carriera davvero speciale e vorrei poter fare un certo tipo di film, però so che questo cambierebbe un po' le cose'. Lei mi disse: 'Fai tutto quel che ca**o ti sembra giusto. Fallo e basta, fai sempre solo ciò di cui hai voglia'" è stato il racconto di Johnson.

La nostra Dakota, d'altronde, ha saputo dimostrare più volte di sapersela cavare egregiamente in film di ben altro spessore: evidentemente accettare il film con Jamie Dorman non fu poi questo errore imperdonabile, per quanto, secondo le parole della diretta interessata, l'esperienza sul set di 50 Sfumature sia stata un vero caos.