Dakota Johnson nel nuovo poster del remake di Suspiria firmato Luca Guadagnino

Amazon Studios ha pubblicato un nuovo poster di Suspiria, remake del cult horror del 1977 di Dario Argento, diretto da Luca Guadagnino. Nel manifesto campeggia l'immagine di Dakota Johnson, una delle star del film, che interpreta il personaggio di Susie Bannon, ereditandolo di fatto da Jessica Harper (Susy Benner nell'originale).

In Suspiria, ambientato nel 1977, una giovane ballerina americana, Susie Bannon (Dakota Johnson), decide di trasferirsi a Berlino per entrare a far parte della rinomata Markos Tanz Company. Sotto la guida di Madame Blanc (Tilda Swinton), Susie perfeziona le sue qualità da ballerina e stringe amicizia con Sara (Mia Goth), con la quale inizia a sospettare di Madame Blanc e della scuola dopo una serie di misteriosi e cruenti omicidi.

Il cast di Suspiria comprende Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth, Jessica Harper, Lutz Ebersdorf, Sylvie Testud, Ingrid Caven, Angela Winkler, Malgosia Bela e Fabrizia Sacchi.

Scritto da David Kajganich, Suspiria è diretto da Luca Guadagnino, che ha raggiunto sinora l'apice della fama grazie a Chiamami col tuo nome, candidato a tre Golden Globe, quattro BAFTA e quattro premi Oscar (vittoria per James Ivory alla miglior sceneggiatura non originale).

La colonna sonora è composta da Thom Yorke dei Radiohead e il film verrà presentato in Concorso all'imminente Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

In Italia la distribuzione è stata affidata a Videa mentre nelle sale statunitensi arriverà dal 2 novembre grazie a Amazon Studios.