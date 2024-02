Dakota Johnson mozzafiato sul tappeto rosso di Madame Web: il vestito nude incanta il web

Dakota Johnson è la star di Madame Web, un film quasi completamente declinato al femminile, che racconta le origini di uno dei personaggi più sfaccettati della Marvel.

Le anticipazioni sulla trama di Madame Web ci avevano incuriosito, insieme alle indiscrezioni che ipotizzavano una connessione tra il film e il Multiverso di Spiderman; dal 14 febbraio, data di uscita della pellicola in sala, potremo finalmente toglierci ogni dubbio e vedere il film prodotto da Sony Pictures nella sua interezza.

Intanto, il 12 febbraio si è tenuta a Los Angeles la prèmiere di Madame Web. Le foto del red carpet ci permettono di dare uno sguardo agli outfit scelti dalle attrici protagoniste: mentre Sydney Sweeney ha sfoggiato un lungo abito nero a tema ragnatela, Dakota Johnson non è stata da meno, optando per un look coerente con il tema dell'opera.

Un abito lunghissimo e arricchito con eleganti maglie metalliche a formare una rete ha avvolto la figura di Dakota Johnson, che brillava come non mai sotto le luci dei riflettori. Questo disegno intricato, minuziosamente realizzato a mano, riprende il tema della tela di ragno. L'attrice ha osato mostrando la schiena scoperta, mentre una fodera posta strategicamente sotto il vestito regalava all'insieme un effetto vedo-non vedo estremamente "cool".

Dakota Johnson ha spiegato bene il perché abbia scelto di interpretare Madame Web. L'amore della star per il personaggio emerge anche dalla scelta di questo look, che incarna in maniera intelligente e frizzante il mood e l'estetica del ruolo che l'attrice ha interpretato per il grande schermo.