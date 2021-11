Dakota Johnson su Johnny Depp e Armie Hammer 'cancellati' dopo le accuse:'Mi sento triste'

La carriera di Dakota Johnson è prolifica. L'attrice ha avuto l'occasione di lavorare con molte star di Hollywood, in film quali la trilogia di Cinquanta sfumature, The Social Network, Black Mass, Suspiria e In viaggio verso un sogno. Tra i suoi colleghi ci sono anche star finite nell'occhio del ciclone a causa di gravi accuse.

Si tratta di Armie Hammer, Johnny Depp e Shia LaBeouf. Tutti e tre sono stati in qualche modo accantonati da Hollywood a causa di queste accuse. Johnny Depp ha partecipato a Roma alla recente Festa del Cinema.

Su questo delicato tema è intervenuta Dakota Johnson in un'intervista a The Hollywood Reporter.



"Non l'ho mai sperimentato in prima persona da nessuna di quelle persone. Mi sono divertita moltissimo a lavorare con loro; sono triste per la perdita di tre grandi artisti. Mi sento triste per le persone che hanno bisogno di aiuto e forse non lo ottengono in tempo. Mi sento triste per chiunque sia stato ferito".



Dakota Johnson ha interpretato la fidanzata del personaggio di Johnny Depp, Whitey Bulger, in Black Mass nel 2015. Inoltre ha recitato con Shia LaBeouf in In viaggio verso un sogno e con Armie Hammer in The Social Network:"Credo che le persone possano cambiare. Voglio credere nel potere di un essere umano di cambiare ed evolvere, e ottenere aiuto e aiutare altre persone. Penso che al momento ci sia una contro-reazione eccessiva ma credo che esista un modo per trovare un equilibrio".



Johnson sottolinea:"Il modo in cui gli studios sono stati gestiti sino ad ora e ancora adesso è nascondere tutto. Si tratta di una mentalità così antiquata, il modo in cui ragionano sui film da fare, chi dovrebbe esserci, quanto dovrebbero essere pagate le persone, quanto siano importanti l'uguaglianza e la diversità. A volte la vecchia scuola dev'essere abbattuta per far spazio alla nuova. Ma la cancel culture è un fottuto caterpillar. Odio questa definizione".



Dakota Johnson sarà protagonista di Daddio, al fianco di Sean Penn.