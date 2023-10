Dakota Johnson compie 34 anni: 'Le scene di sesso? Non voglio reggiseni e mutande'

Pronti, via e Dakota Johnson ha subito dovuto prender familiarità con le scene di nudo: l'attrice esplosa grazie a Cinquanta Sfumature di Grigio non ha avuto troppi problemi a mostrarsi senza veli durante le numerose scene di sesso della trilogia erotica, e anzi sembra a disagio davanti all'idea di apportare una sorta di censura a sequenze simili.

L'attrice che oggi compie 34 anni e che prese parte a Cinquanta Sfumature di Grigio grazie a una star di Oppenheimer ha infatti ribadito che, pur non essendo sicura di voler continuare a girare scene di nudo quando il suo fisico non sarà più quello di una trentenne, non vorrebbe mai che qualcuno le imponesse di indossare della biancheria intima durante le scene di sesso.

"Se continuerò a fare scene di nudo anche quando le mie tette cominceranno a cadere? Non lo so. Forse ho una mentalità più europea da questo punto di vista. Non voglio vedere qualcuno indossare reggiseni o mutande durante una scena di sesso. Siamo onesti, la gente è nuda quando sc*pa" sono state le sue parole. Un concetto tutto sommato più che condivisibile, non trovate? Meglio un po' d'imbarazzo che una scena poco realistica: questo, almeno, è il pensiero della nostra Dakota!