Dakota Johnson dice basta ai cinecomic dopo Madame Web: 'Non ho senso in quel mondo'

Ci sono esperienze che ci segnano al punto tale da farci dire 'mai più': per Dakota Johnson quell'esperienza porta il nome di Madame Web. L'attrice ha evidentemente vissuto male l'intero processo produttivo del film e, soprattutto dopo i suoi pessimi risultati, sembrerebbe aver deciso di dire basta ai cinecomic.

Dopo aver criticato senza mezzi termini la produzione di Madame Web (e, in generale, quella di un certo tipo di blockbuster), la star di 50 Sfumature di Grigio e Suspiria si è infatti detta più che mai convinta che difficilmente la vedremo recitare nuovamente in un cinecomic, mondo al quale non sente di poter appartenere.

"Per me fare questo film è valsa decisamente come esperienza. Non avevo mai fatto niente del genere prima e probabilmente non farò mai più qualcosa di simile, perché non credo di avere senso in quel mondo. Ora lo so. Ma certe volte in quest'industria capita che firmi per qualcosa e poi, durante il processo di lavorazione, quella cosa finisce per diventare qualcosa di completamente diverso e tu sei lì che pensi: 'Aspetta, cosa?'. Ma è stata un'esperienza dalla quale ho imparato molto" ha spiegato Johnson. E voi, pensate che il film punzecchiato da Sydney Sweeney all'SNL sia stato effettivamente tanto pessimo? Fatecelo sapere nei commenti!