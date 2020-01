Dakota Johnson e Casey Affleck nella prima suggestiva foto di The Friend

Roadside Attractions ha collaborato con Gravitas Ventures per acquisire i diritti di distribuzione di The Friend, dramma con Dakota Johnson e Casey Affleck presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2019.

La storia vera si basa sul pluripremiato saggio autobiografico di Matthew Teague pubblicato su Esquire Magazine e racconta la storia di Nicole (Johnson) e Teague (Affleck), che, dopo aver ricevuto delle notizie che cambiano le loro vite per sempre, trovano un supporto inaspettato dal loro migliore amico, Dane (che sarà interpretato da Jason Segel). Dane metterà completamente in pausa la sua vita e si trasferirà a casa di Nicole e Teague, portandosi dietro un impatto molto più grande - e più profondo - di quanto chiunque potesse immaginare.

"Tutti conoscono il valore di un grande amico, ma è raro vedere l'amicizia drammatizzata in un film", hanno dichiarato Howard Cohen ed Eric d'Arbeloff di Roadside in una nota. "Vedrete questi tre grandi attori spiegare ciò che significa davvero l'amicizia quando il gioco si fa duro".

Oltre ai già citati Johnson, Segel e Affleck, il cast di The Friend include anche Gwendoline Christie, Cherry Jones, Isabella Kai, Violet McGraw e il musicista country Jake Owen. Le due compagnie stanno pianificando un'uscita per il 2020 per il film, in modo tale da permettergli di partecipare alla stagione dei premi 2020/2021.

The Friend è diretto dalla nominata ai BAFTA Gabriela Cowperthwaite e scritto da Brad Ingelsby. Tra i produttori Black Bear Pictures e Scott Free Productions di Ridley Scott.

La Johnson viene dal successo di 7 Sconosciuti a El Royale e Suspiria di Luca Guadagnino, mentre Casey Affleck ha scritto, diretto e interpretato l'acclamato Light of My Life, due titoli che abbiamo menzionato nella nostra classifica dei migliori film del 2019.