Dakota Johnson, Casey Affleck e Jason Segel strappalacrime nel trailer di Our Friend

Dopo essere stato presentato al Festival di Toronto nel 2019, a causa dei rinvii dovuti alla pandemia si erano perse le tracce di Our Friends, diretto da Gabriela Cowperthwaite. Universal Pictures ha finalmente pubblicato il trailer del film, tratto da una storia vera, che sarà nei cinema e on demand dal prossimo 1° dicembre.

I protagonisti di Our friends sono Jason Segel, Dakota Johnson e Casey Affleck. Racconta la storia di una coppia, Matthew e Nicole (Affleck e Johnson), dopo la terribile diagnosi per quest'ultima di un cancro che le lascia appena sei mesi di vita. Il migliore amico dei due, interpretato da Segel (tra i protagonisti di How I Met Your Mother, qui ripercorriamo il controverso finale), decide di trasferirsi da loro mettendo da parte la sua vita per aiutarli in ogni modo in questa drammatica situazione.

Il trailer del film, che alterna momenti divertenti e spensierati a sequenze in cui è difficile trattenere le lacrime, è visibile all'interno della notizia. Il film è basato su un articolo pubblicato da Matthew Teague su Esquire nel 2015, in cui l'autore racconta gli ultimi due anni trascorsi al fianco della moglie Nicole e la fondamentale presenza del suo migliore amico, trasformatosi in quel periodo in un tuttofare e un vero componente aggiunto della famiglia.

Per altri approfondimenti puoi dare un'occhiata alla prima immagine di Casey Affleck e Dakota Johnson nel film, intitolato precedentemente The Friend.