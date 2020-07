Dakota Johnson è bisessuale? Il possibile coming out in un'intervista di tre anni fa

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un bel po' di coming out a Hollywood e dintorni: probabilmente troppi da tenere a mente, al punto che qualcuno comincia a passare addirittura inosservato! Chiedere a Dakota Johnson per informazioni.

I fan della star di 50 Sfumature di Grigio e Sette Sconosciuti a El Royale hanno infatti notato un passaggio contenuto in un'intervista di ben tre anni fa in cui l'attrice parla, non si sa quanto sul serio, di una sua ipotetica bisessualità.

"Certe cose succedono. Penso di avere sempre un po' il cuore rotto, anche quando vivo una relazione felice. I miei sentimenti, anche i migliori, diventano spesso così intensi da far male... Possiamo rendere le cose interessanti? Possiamo dire che mi stia prendendo del tempo per esplorare la mia bisessualità?" erano state le dichiarazioni dell'attrice poco dopo la rottura con l'allora fidanzato Matthew Hitt.

Insomma, nonostante qualcuno abbia sollevato qualche dubbio sulla serietà delle sue affermazioni, quello che leggiamo suona effettivamente come un coming out in piena regola. Possibile che sia passato così inosservato in un modo sempre attento alla vita privata delle celebrità? A proposito di Dakota Johnson, comunque, in un'intervista decisamente più recente l'attrice ha espresso il suo parere sulle scene di nudo.