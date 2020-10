Dakota Fanning: 'Non chiamatemi diva, sono una ragazza normale'

Nonostante i suoi 26 anni, Dakota Fanning ha già preso parte a più di 40 produzioni cinematografiche ma, non vuole in nessun caso essere considerata una diva. I suoi obiettivi sono quelli di una qualsiasi ragazza della sua età nonostante abbia lavorato con attori del calibro di Sean Penn, Denzel Washington e Tom Cruise.

"Il mio obiettivo primario è quello di laurearmi. Ho sempre studiato, anche sui set dei miei film. Un insegnante mi seguiva ovunque. Ora mi sono iscritta alla Dalton School di New York e spero di concludere presto questo percorso".

Dakota non ama particolarmente essere al centro dell'attenzione e ci tiene molto alla sua privacy: "Non amo molto apparire. Preferisco spesso stare a casa e dedicarmi ad attività poco comuni. Adoro lavorare a maglia ad esempio. Ho fatto delle sciarpe per Robert De Niro, Tom Cruise e Denzel Washington. Crescendo realizzi quanto strana sia la fama: se la ottieni, non vuoi che si sappia niente di chi te".

La famiglia Fanning ha certamente un gene per il talento, infatti oltre a Dakota anche Elle ha spiccato il volo nel mondo del cinema. In riferimento alla sorella, l'attrice ha detto: "Probabilmente ha iniziato a recitare perché anche io lo facevo, ma ora ha preso la sua strada. É una persona di grande talento, in tante cose è migliore di me. Sa inventare delle storie veramente geniali".

Elle e Dakota Fanning hanno avuto modo di collaborare ne L'Usignolo, film di Mélanie Laurent che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il prossimo 25 dicembre.