Dakota Fanning, essere bambini prodigio a Hollywood: ecco come ha evitato la 'maledizione'

Di ritorno questa sera nelle TV italiane con Now is Good, Dakota Fanning ha debuttato al cinema alla tenera età di 7 anni nella commedia I gattoni e subito dopo in Mi chiamo Sam, ruolo che è valso la sua prima nomination ai SAG Award. Una vera e propria bambina prodigio, ma quanto è difficile non farsi sopraffare da un successo così precoce?

"Personalmente, credo di aver sempre mantenuto il mio puro amore verso ciò che faccio" ha spiegato l'attrice sul come ha evitato la cosiddetta 'maledizione' che colpisce le giovanissime star di Hollywood (via Fox News). "Quando inizi così giovane, sembra davvero qualcosa di irreale e devi usare la tua immaginazione, è una versione intensificata di quando reciti a casa tua."

Nel corso dell'intervista, l'attrice ha approfondito il suo ruolo in The Alienist, la cui stagione 2 (The Angel of Darkness) ha debuttato su Netflix proprio in questi giorni. "È un'esperienza meravigliosa. Nella prima stagione potuto interpretare un personaggio fantastico, questa donna che ha una posizione al dipartimento di polizia, cosa che ai tempi era molto importante per una donna."

Apparsa l'anno scorso in C'era una volta a Hollywood, la Fanning ha recentemente rivelato che lavorare con Quentin Tarantino è sempre stato il suo sogno. Per quanto riguarda il futuro, invece, reciterà al fianco della sorella minore Elle Fanning in The Nightingale, film tratto dall'omonimo romanzo scritto da Kristin Hannah