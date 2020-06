Dakota Fanning, le 5 migliori interpretazioni della star di C'era una Volta a Hollywood

Dakota Fanning non ha perso tempo a farsi notare nel mondo del cinema: l'attrice classe 1994 aveva soltanto 6 anni quando, nel 2000, esordì in un episodio di E.R. per imboccare una strada che da quel momento l'avrebbe portata dritta al successo planetario.

A soli 26 anni la sorella di Elle Fanning ha dunque già alle spalle una carriera di tutto rispetto, fatta di partecipazioni a grandi successi tanto cinematografici quanto televisivi: ma quali sono le sue interpretazioni più meritevoli?

Il primo titolo a venirci in mente è Man on Fire - Il Fuoco della Vendetta (2004), in cui una Dakota Fanning di appena 10 anni recitava al fianco di un Denzel Washington in gran forma; segue l'anno dopo La Guerra dei Mondi, diretta da un certo Steven Spielberg insieme a nomi del calibro di Tom Cruise e Tim Robbins.

Arriviamo dunque all'ultimo grande successo, l'acclamatissimo C'era una Volta a... Hollywood (2019) di Quentin Tarantino, ma non possiamo non menzionare due performance che fanno storia a sé: la prima è quella vocale offerta in quel piccolo cult che è Coraline e la Porta Magica (2009), mentre la seconda è l'adorabile Mackenzie che, nell'episodio 10x14 di Friends, rassicura Joey in vista dell'imminente trasloco di Chandler e Monica.

Cosa ne pensate? Ci sono altri film o apparizioni che avreste inserito nella lista? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, prepariamoci a vedere Dakota ed Elle Fanning finalmente insieme ne L'Usignolo, il nuovo film di Melanie Laurent.