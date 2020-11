Daisy Ridley, Tom Holland e un cagnolino scappano nella nuova foto di Chaos Walking!

I colleghi di IGN USA hanno rivelato in anteprima esclusiva le prime immagini ufficiali di Chaos Walking, l'atteso sci-fi di Lionsgate con protagonisti Daisy Ridley e Tom Holland.

L'attrice della trilogia sequel di Star Wars e l'attore del Marvel Cinematic Universe possono essere visti in compagnia di un simpatico e vispo cagnolino nella foto in basso, che li ritrae intenti a scappare in quella che sembrerebbe essere una fattoria. Cliccando sul link della fonte troverete tante nuove immagini, compreso un first look ai personaggi di Mads Mikkelsen,Cynthia Erivo, Nick Jonas, David Oyelowo e Kurt Sutter.

Ricordiamo che, dopo il teaser di ieri, il trailer completo di Chaos Walking arriverà nel corso della giornata di domani giovedì 19 novembre. Diretto da Doug Liman con Patrick Ness e Christopher Ford accreditati alla sceneggiatura, il film racconta la storia di due improbabili compagni (Ridley e Holland) che si imbarcano in una pericolosa avventura attraverso le terre selvagge di un pianeta inesplorato mentre cercano di sfuggire ad una realtà pericolosa e disorientante, nella quale i pensieri interiori di tutti sono visti e ascoltati da chiunque.

La travagliata produzione del film va avanti dal 2017 e dopo disastrose proiezioni di prova e pesanti sessioni di riprese aggiuntive è stata completata nel 2019. Il film ha attualmente una data di uscita fissata per il 22 gennaio 2021.