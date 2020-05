Daisy Ridley: 'Stavo avendo un attacco di panico sul set di Star Wars - Episodio VII'

Cosa si prova a prender parte ad un franchise storico, riportato in vita dopo un decennio di assenza dal grande schermo e che conta milioni di fan in tutto il mondo? Una spiegazione piuttosto dettagliata ci arriva da Daisy Ridley, che se la vide piuttosto brutta sul set di Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Già, perché stando ai resoconti dell'attrice l'approccio con l'incredibile mondo di Star Wars fu tutt'altro che rose e fiori: l'entusiasmo era ovviamente alle stelle, ma allo stesso tempo lo era inevitabilmente anche la pressione e quella, si sa, può giocare brutti scherzi.

Ridley, qualche tempo fa, raccontò infatti di aver sfiorato un vero e proprio attacco di panico quando mise piede per la prima volta sul set di Star Wars: Il Risveglio della Forza. "Ero pietrificata. Stavo avendo un attacco di panico durante il mio primo giorno. E J. J. Abrams... Probabilmente non lo ricorda, ma mi disse che la mia performance era legnosa. Questo fu il mio primo giorno! Volevo davvero morire. Pensavo che mi sarei messa a piangere, non riuscivo a respirare" fu il racconto di una Ridley ancora terrorizzata dal ricordo.

Fortunatamente le cose si sono poi messe sul binario giusto, a giudicare dal successo riscosso dalla Rey di Ridley nonostante le tante critiche ricevute dalla trilogia. A proposito di prime volte: rivediamo quella di Adam Driver con il costume di Kylo Ren in Star Wars: Il Risveglio della Forza. In una concept art di Star Wars, invece, abbiamo visto Luke Skywalker con il casco di Darth Vader.