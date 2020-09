Daisy Ridley e il dopo Star Wars: dal 'poco lavoro' all'agenda stracolma

Daisy Ridley avrà anche faticato a trovare nuovi ingaggi dopo Star Wars, ma adesso la carriera dell'attrice sembrerebbe essere proprio in rapida... Ascesa.

Daisy Ridley è senza dubbio una delle attrici del momento, ma stando alle recenti parole dell'attrice, non è stato certo un esito così scontato, o di facile conseguimento.

Se ben ricordate, solo qualche giorno fa, l'interprete di Rey nella trilogia sequel di Star Wars aveva ammesso di essersi sentita piuttosto sconcertata quando, nei primi mesi dell'anno, non era stata richiamata per nessuna delle audizioni che aveva fatto.

Ma se andiamo a vedere tutti i progetti in cui è coinvolta Daisy Ridley da qui al nuovissimo Women in The Castle, il nuovo film a cui prenderà parte assieme a Kristin Scott Thomas e Nina Hoss, annunciato solo pochi giorni fa, la ragazza ha un'agenda piuttosto piena.

Certo, alcuni come il videogame Twelve Minutes e The Dawn of Art, sono già stati completati, mentre altri come Chaos Walking di Doug Liman e il documentario Asteroid Hunters sono in fase di post-produzione, ma i titoli a venire non sono certo pochi (secondo IMDb ce ne sono almeno 8 in cantiere).

Sembrerebbe dunque che, dopo un'iniziale momento di calma piatta, il vento abbia ricominciato a soffiare nella giusta direzione per Daisy.