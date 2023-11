Daisy Ridley dopo Star Wars: eccola nel trailer di Sometimes I Think About Dying!

Chi aveva cominciato a bollare Daisy Ridley come una meteora dopo le reazioni tutt'altro che entusiaste alla trilogia sequel di Star Wars e la modesta accoglienza riservata a Chaos Walking dovrà probabilmente ricredersi a breve: l'attrice è pronta a tornare sul grande schermo con questo Sometimes I Think About Dying.

Reduce dal flop di The Marsh King's Daughter, l'attrice di Rey Skywalker ci ha presentato in queste ore il suo nuovo film con questo primo trailer di Sometimes I Think About Dying, i cui toni non potrebbero essere più distanti da quelli della saga ideata da George Lucas.

Nel trailer vediamo infatti Ridley vestire i panni di Fran, una ragazza la cui vita sembra perennemente oscillare tra un lavoro alienante che la nostra dice di amare e... Costanti pensieri di morte che sembrano rappresentare il suo unico momento di sollievo. La placida e silenziosa routine di Fran verrà però distrutta dall'arrivo in ufficio di Robert, un collega che si mostra immediatamente amichevole con la nostra protagonista.

Un primo appuntamento con Robert getterà Fran in una profonda crisi, tra la necessità di essere sé stessa, la possibilità di diventare altro e la paura di rivelarsi per ciò che si è davvero: sarà la svolta per la carriera post-Star Wars di Daisy Ridley? Staremo a vedere! Voi, intanto, scriveteci pure nei commenti le vostre prime impressioni.