Daisy Ridley è Spider-Woman in questa stupenda fan art!

Nelle ultime settimane si era cominciato a diffondere un rumor che voleva Daisy Ridley pronta a fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Spider-Woman, ma l'attrice ha recentemente smentito queste voci pur rimanendo aperta alla possibilità di apparire nell'Universo Marvel. I fan però non hanno resistito all'idea di ricrearla.

L'artista digitale Apex Form ha infatti disegnato l'attrice in una fan art mozzafiato che ritrae Daisy Ridley nei panni di Spider-Woman pronta a fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe magari proprio accanto a Tom Holland; Daisy Ridley e Holland hanno già recitato insieme in Chaos Walking curiosamente: il film di Doug Liman dovrebbe approdare in Italia quest'anno dopo un rinvio di parecchio tempo sulla tabella prestabilita.

Nel corso delle ultime settimane Ridley ha effettivamente aperto al suo ingresso nel MCU ma ha ribadito di non essere in trattative per nessun ruolo, men che meno per quello di Spider-Woman. La protagonista di Star Wars, chiaramente sarebbe onorata a vestire un simile ruolo ma, per il momento non c'è stato assolutamente nessun contatto tra lei e i piani alti della Marvel.

"Beh, la trovo una cosa molto divertente perché quando qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensassi di Spider-Woman io ho semplicemente detto che mi piacerebbe interpretarla. Ora agli occhi di tutti sono la prescelta per il ruolo di Spider-Woman ma ciò non è assolutamente vero. È divertente perché io non posso scegliere i miei ruoli ... [non avevo] deciso di fare un altro grande film come Chaos Walking. Ho semplicemente letto la sceneggiatura, l'ho amata e mi è piaciuta l'idea. Fondamentalmente, se dovesse succedere qualcosa del genere sarebbe fantastico, ovviamente sarei aperta a qualsiasi cosa".

Il film su Spider-Woman sarà diretto da Olivia Wilde, mentre Chaos Walking è uscito lo scorso marzo nelle sale americane con risultati disastrosi su Rotten Tomatoes.