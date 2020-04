Daisy Ridley, scopriamo i prossimi film dell'attrice dopo il successo di Star Wars

A meno di clamorosi annunci circa eventuali ritorni futuri, l'avventura di Daisy Ridley nell'universo di Star Wars al momento è conclusa con The Rise of Skywalker, quindi per l'attrice e i suoi fan è arrivato il momento di guardare oltre verso nuovi progetti.

Ma quali e quanti progetti esattamente? La risposta è "molti" nel caso della Ridley, dato che la star è accostata a diversi progetti in varie fasi di sviluppo.

Il primo di questi è sicuramente Chaos Walking, il nuovo film di Doug Liman che la vedrà al fianco di Tom Holland: in sviluppo da diversi anni, dovrebbe finalmente uscire nel 2021 ed è basato su una serie di libri di Patrick Ness.

Dopo di questo abbiamo The Ice Beneath Her, con la Ridley che, secondo le ultime notizie disponibili, sarà prodotto da STX, e poi ancora il dramma Una donna senza importanza, basato sulla storia vera di Virginia Hall, una spia della Seconda Guerra Mondiale conosciuta come "The Limping Lady" la cui storia è stata raccontata nella biografia "A Woman of No Importance: The Untold Story of the American Spy Who Helped Win World War II".

L'ultimo titolo sulla lista dei progetti futuri di Daisy Ridley è Kolma, prodotto da Paramount Pictures e JJ Abrams: il film vedrà la Ridley protagonista nei panni di una giovane donna di nome Tamara Kolma che perde il suo compagno in un incidente d'auto. Quando anche lei, ormai invecchiata, morirà, le sarà data l'opportunità di tornare nel passato e di essere di nuovo giovane oppure di ricongiungersi con il fidanzato morto.

