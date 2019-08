Daisy Ridley è sconvolta dalle immagini di Rey viste nel nuovo footage

A proposito di Lato Oscuro, il nuovo poster di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sembra confermare l'ipotesi di un clamoroso ritorno in scena dell'Imperatore Palpatine. J. J. Abrams ha invece parlato della presenza di Carrie Fisher , definendola fondamentale per l'intero film.

Un effetto sorpresa che sembra non aver risparmiato neanche la stessa Daisy Ridley , che mai avrebbe immaginato che immagini di questa rilevanza potessero venir inserite nel footage da presentare al D23: "Sono andata alla Bad Robot ieri e gli ho detto 'Hey, posso vedere il teaser?' E loro: 'Certo, certo'. Nessun avvertimento. E alla fine ero tipo 'Oh mio Dio, volete davvero mostrare quella scena?' Questa è stata la mia reazione. E riguardarlo oggi è stato strano , ero nervosa perché sapevo già che quella scena sarebbe arrivata. E la reazione del pubblico è stata fantastica" ha raccontato l'attrice.

I presenti all'Anheim Convention Center per il D23 Expo 2019 sono saltati dalle loro sedie durante le immagini mostrate dal nuovo footage di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker , vittime di un effetto sorpresa inevitabile vista la bomba sganciata da una certa sequenza del filmato.

