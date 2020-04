Daisy Ridley sconcertata dai giudizi negativi su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Star Wars è sempre stata materia molto polarizzante, ma nell'era dei social media il rapporto conflittuale fra la saga e i suoi fan è stato esasperato, anche grazie all'arrivo dei nuovi film come Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker.

Ora Daisy Ridley, che ha interpretato la protagonista Rey nei tre capitoli della trilogia sequel, ha finalmente parlato delle critiche negative ricevute dalla saga.

"È cambiato da film a film onestamente, ma se il 98% è stato molto sorprendente, quest'ultimo film è stato davvero complicato", ha detto l'attrice al podcast di DragCast, come riportato da Entertainment Weekly. "Gennaio non è stato un mese molto bello. Era strano, mi sentivo come se tutto l'amore che ci era stato mostrato la prima volta fosse scomparso. Ero tipo 'Dov'è finito l'amore?'"

La Ridley ha affermato di non capire da dove provenga tutto l'odio gridato nei social: "Questa settimana ho visto il documentario, il making-of di L'Ascesa di Skywalker. Ed è così pieno di amore, e penso che sia quella cosa complicata di quando fai parte di qualcosa che è così pieno di amore e quindi alla gente non piace. Sai, a tutti è concesso di non apprezzare qualcosa, ma sembra che questo approccio sia leggermente cambiato. Ma in generale penso che sia soprattutto per via dei social media. Immagino che ora le conversazioni siano solo più pubbliche, quindi mi arrivano cose che magari prima agli attori e ai registi non arrivavano. Ma sinceramente, se provavo a scorrere il mio feed di notizie a gennaio, leggevo certi titoli contro Star Wars che mi hanno davvero sconvolta. Quindi per certi versi è stato difficile, ma sono davvero orgogliosa del nostro lavoro ed elettrizzata di farne parte."

