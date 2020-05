Daisy Ridley, ruolo nel film di Overwatch in vista per la Rey di Star Wars?

Blizzard non è nuova alle trasposizioni sul grande schermo dei suoi giochi di maggior successo: solo pochi anni fa abbiamo visto sbarcare in sala Warcraft, direttamente tratto dalla celebre saga videoludica, a cui tra qualche tempo potrebbe far seguito un suo degno successore.

Stiamo parlando di Overwatch: lo sparatutto rilasciato nel 2016 ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo, diventando uno dei giochi competitivi più giocati e dando vita ad un mondo che si è esteso poi anche grazie a fumetti, racconti, cortometraggi e così via.

Sembra dunque solo questione di tempo prima che Blizzard decida di tentare nuovamente l'impresa: secondo alcuni, in realtà, qualcosa si starebbe addirittura già muovendo al punto da aver fatto sì che venisse già fatto qualche nome per quanto riguarda il cast.

Secondo alcune indiscrezioni, dunque, una delle prime scelte sarebbe Daisy Ridley: la Rey di Star Wars, per il suo aspetto, per l'età e per lo spiccato accento inglese, sembrerebbe la scelta perfetta per dar volto alla celebre Tracer di Overwatch. Bisogna ovviamente vedere se la cosa arriverà a concretizzarsi e se, eventualmente, Ridley accetterà l'offerta: fateci sapere, nel frattempo, se l'idea incontra il vostro gradimento!

A proposito di Ridley, intanto: l'attrice è entrata a far parte della lista delle giovani star più ricche al mondo insieme ad una sua collega.