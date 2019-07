Daisy Ridley risponde ai troll di Star Wars: Gli Ultimi Jedi: 'Tutti hanno un'opinione'

Nella stessa intervista con USA Today durante la quale ha spiegato che i segreti sull'identità dei genitori di Rey saranno svelati in Star Wars IX, l'attrice Daisy Ridley è tornata a parlare della ricezione negativa riservata dai fan a Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi.

Il film, acclamato dalla critica di tutto il mondo, ha ricevuto pareri contrastanti dal pubblico di appassionati della saga, generando discussioni accesissime sui social che proseguono tutt'oggi. La Ridley ha spiegato di essersi sempre aspettata una reazione simile, ma che comunque non la condivide.

"Non posso dire di essere stata sorpresa. Su Internet chiunque ha un'opinione, ed è giusto così. Se le persone sono così tanto affezionate a qualcosa e hanno un'idea di come quel qualcosa debba evolversi, e poi quell'idea non si concretizza, allora è giusto che le persone incolpino gli altri di aver sbagliato. Comunque ciò non significa necessariamente che siano stati commessi degli errori. Il regista del resto è Rian [Johnson] e un fan non può decidere come debba svilupparsi un film. Però è libero di esprimersi, questo è ovvio."

Recentemente, una polemica simile si è riscontrata anche per Game of Thrones, seppur in termini leggermente diversi. Voi cosa ne pensate sull'argomento? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che Daisy Ridley ritornerà in Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della saga iniziata con Una Nuova Speranza nel 1977. L'attrice ha confermato che non tornerà nella prossima trilogia del franchise attualmente in sviluppo alla Lucasfilm.