Daisy Ridley ricorda le incredibili riprese sul set di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Nel corso di un'intervista concessa a Marie Claire, la protagonista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Daisy Ridley ha definito quella sul set dell'ultimo film della saga come la miglior esperienza avuta nell'intera trilogia.

L'interprete di Rey ha raccontato dei giorni delle riprese, per lei i migliori da quando è arrivata nella saga: "Si è trattato della prima volta in cui mi sono sentita davvero sicura di me, perché mi sentivo come se nient'altro potesse scalfirmi. Il terzo per me è stato il migliore. Sarà un grandissimo film per tutti quanti, un film importante. Ho dato tutte le mie emozioni: ho fatto smorfie, sorrisi, ogni sorta di tipo di respirazione, e forse per questo che mi sono divertita così tanto, perché ho fatto davvero di tutto, fisicamente ed emotivamente, e ho potuto naturalmente lavorare con molte persone diverse".

L'attrice sapeva che visto la conclusione della saga con quest'ultimo film, avrebbe dovuto godersi appieno l'esperienza: "Sono diventata un po' timorosa, dato che quest'anno sono successe tante cose positive e tu credi che quindi l'universo ti stia preparando per qualcosa, magari di brutto; ma a quel punto non ti importa, devi fregartene, e decidi che è meglio goderti il momento".

A livello di sceneggiatura, quindi, l'attrice dice di aver fornito tutto un ventaglio di emozioni per il suo personaggio, aiutata anche dal fatto che J.J. Abrams non ha giocato sul sicuro in termini di scrittura, come recentemente dichiarato: "Nell'episodio 7, stavo aderendo a un tipo di approccio che sembrava giusto per Star Wars nella mia testa. Si trattava di trovare il giusto linguaggio visivo, come girare in determinati luoghi e l'usare il più possibile effetti pratici. E continuiamo a farlo nell'episodio 9, ma mi sono anche trovato a fare cose che non sono sicuro che avrei avuto il coraggio di fare nell'episodio 7".

Per altri approfondimenti scoprite come una scena di Star Wars IX ha dato i brividi a tutta la troupe e perché la saga si prenderà una pausa dal cinema dopo l'uscita del film di Abrams, fissata per il 18 dicembre 2019.