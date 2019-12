Daisy Ridley su Rey:'Avrà un finale soddisfacente in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker'

Nuovi personaggi e vecchie conoscenze in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della trilogia che concluderà definitivamente la saga degli Skywalker, prima di aprire nuove trame negli episodi successivi. Talmente tanta è la carne al fuoco che molti credono che non tutti i personaggi avranno una conclusione della storyline adeguata.

Tuttavia chiacchierando con ScreenRant, a Daisy Ridley è stato chiesto se fosse contenta di come la storia di Rey si chiudesse in quest'ultimo film. La risposta dell'attrice è stata positiva:"Si, completamente. Ricordo di essermi sentita davvero piena d'emozione, mi è sembrato davvero giusto, e guardandolo penso 'non è come un grande finale appariscente', è solo una cosa bella ed emozionante, che le persone porteranno con sé".

Daisy Ridley vuole tutelare la sua privacy, dichiarando di non amare molto i selfie con i fan. Inoltre a GQ aveva confessato di non sapere quale sarà il destino del suo personaggio in futuro:"Non so cosa succederà tra tanti anni".



Come accaduto per alcuni dei protagonisti dei precedenti film degli anni '70/'80, potrebbe accadere anche ai personaggi odierni di tornare in progetti successivi a quelli attuali, anche a distanza di parecchi anni dalla produzione.

La certezza è che questo sarà l'ultimo episodio che vedrà protagonisti gli Skywalker. Nel frattempo Colin Trevorrow ha negato le voci sulla sua versione del film.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà nelle sale cinematografiche italiane a metà dicembre.