Daisy Ridley paragona il finale di Star Wars: Episodio IX a quello di GoT

Il series finale di Game of Thrones sembra esser destinato a diventare lo spauracchio di tutti gli showrunner, i registi e i produttori impegnati con la conclusione di una saga storica, sia essa cinematografica o televisiva. Non fa eccezione Star Wars, la cui terza trilogia si avvia alla conclusione con il prossimo Episodio IX.

I film che ci hanno introdotto alle avventure di Rey, Finn e Poe e ci hanno accompagnato lungo la loro strada sono d'altronde già stati oggetto delle critiche più disparate, sia per questioni di trama sia riguardo a scene non ritenute esattamente riuscite al meglio.

Logico allora che un po' di timore ci sia per questo finale, che si pone l'arduo compito di continuare a convincere coloro che hanno apprezzato gli Episodi VII ed VIII ma anche, magari, di far cambiare idea a coloro i quali questa nuova trilogia proprio non riescono a mandarla giù.

Daisy Ridley, comunque, sembra non vivere nel terrore: interrogata su un possibile 'effetto Game of Thrones' per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'attrice ha risposto con molta calma che "no, questo finale sarà decisamente meno controverso".

Ci sarà da fidarsi? Episodio IX riuscirà davvero a mettere d'accordo tutti? Anthony Daniels sembra essere sulla stessa lunghezza d'onda della sua collega: l'attore di C-3PO si è infatti detto pienamente soddisfatto di questo finale. J. J. Abrams, dal canto suo, dovrebbe aver già scelto l'ultima inquadratura del film.