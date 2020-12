Daisy Ridley, nuovo film su Disney+: sarà nel biopic Young Woman and the Sea

È diventata famosa grazie al ruolo di Rey nella trilogia sequel di Star Wars, e chissà se la rivedremo ancora nel franchise, ma per Daisy Ridley è il momento di pensare anche ad altri progetti. L'attrice sarà infatti la protagonista di un film che vedremo su Disney+, intitolato Young Woman and the Sea.

Si tratta di un biopic sulla nuotatrice americana Gertrude "Trudy" Ederle, la prima donna ad attraversare, nel 1926, il Canale della Manica. Dopo aver compiuto quell'impresa Ederle, che fu anche campionessa olimpica a Parigi nel 1924, fu riaccolta in patria da una sfarzosa parata a New York, a cui partecipò una folla di due milioni di persone.

A fine carriera, la nuotatrice tentò anche la strada del mondo dello spettacolo, interpretando sé stessa nel film Swim Girl e facendo qualche apparizione nei vaudeville, senza troppo successo. Iniziò quindi la carriera di insegnante di nuoto per i più piccoli. Trudy Ederle è poi scomparsa nel 2003, all'età di 98 anni.

Young Woman and the Sea sarà prodotto da Jerry Bruckheimer e Chad Oman, e a dirigerlo potrebbe essere Joaquim Ronning. La sceneggiatura è invece di Jeff Nathanson, che lavora da anni al progetto di un film su Gertrude Ederle. Un tentativo precedente avrebbe visto Lily James al posto di Daisy Ridley nella parte della protagonista, ma il progetto si è presto arenato.

