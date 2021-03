Daisy Ridley, quali sono i nuovi film dell'attrice di Star Wars?

Daisy Ridley si è rivelata al grande pubblico grazie a Star Wars: il volto dell'attrice classe 1992 sarà sempre legato a doppio filo a quello della Rey Skywalker della tanto discussa trilogia sequel, ma la sua carriera non si limiterà certo al mondo creato da George Lucas. In quali film, dunque, vedremo la nostra Daisy nei prossimi tempi?

L'attrice ha già un bel po' di progetti in programma per i prossimi anni: proprio in questi giorni la stiamo vedendo al fianco di Tom Holland in Chaos Walking, rilasciato nelle sale statunitensi lo scorso 5 marzo dopo alcuni rinvii dovuti alla pandemia.

A seguire troviamo quindi Women in the Castle, basato sull'omonimo romanzo del 2017 scritto da Jessica Shattuck e ancora privo, però, di una data d'uscita; uscirà nel 2023 invece The Inventor, film d'animazione ispirato alla vita di Leonardo Da Vinci nel cui cast di doppiatori figura proprio la protagonista dell'ultima trilogia di Star Wars.

Proprio come Women in the Castle, anche Young Woman and the Sea non ha ancora una data d'esordio: certo è, però, che il film arriverà nel catalogo di Disney+. Il nome di Ridley sarà inoltre presente nei cast di The Ice Beneath Her e The Marsh King's Daughter: anche questi ultimi due titoli sono però attualmente fermi alle prime fasi della lavorazione.

Avete apprezzato la prova di Daisy Ridley nei panni di Rey? Diteci la vostra nei commenti!