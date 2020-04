Daisy Ridley legge Star Wars per il pubblico in quarantena

Curiosi di sapere come se la cava Rey di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nella veste di cantastorie? Anche se Daisy Ridley non ama i social, questa volta ha deciso di pubblicare un video in cui legge una simpatica avventura con protagonista il droide BB-8.

"Grazie a tutti coloro che stanno a casa e grazie a chi sta in prima linea per aiutare chi ne ha bisogno. Per favore, accettate la mia piccola offerta di gratitudine con questo racconto", dichiara Ridley tramite il canale Instagram di Star Wars.

Nel video la vediamo aprire il libro intitolato BB-8 On the Run, contenente un breve racconto illustrato con protagonista il simpatico droide visto nella trilogia sequel. Chi meglio di lei, che ha stretto una solida amicizia con il piccolo aiutante sin da Episodio 7, potrebbe leggere le sue imprese? Il libro è ovviamente pensato per un pubblico di giovanissimi, e la lettura dell'attrice farà sicuramente felici le famiglie con bambini, che si ritrovano costretti in casa in questo periodo di quarantena.

Nel leggere, Ridley ha cura di mostrare i colorati disegni che accompagnano la narrazione e rendono più vivace l'esperienza. Nel finale vediamo comparire anche la sua Rey, e l'attrice sottolinea l'avvenimento con uno sguardo d'intesa.

Per intrattenere i più piccoli Disney ha pensato anche ad una serie dedicata, intitolata Star Wars Galaxy of Adventures, mentre la fortuna della saga continua con il successo di The Rise of Skywalker in home video.