Daisy Ridley: 'La battaglia tra Rey e Kylo Ren è nel film ed è epica!'

Tra le immagini di Star Wars: Rise of Skywalker rilasciate in anteprima una, in particolare, suscitò la curiosità di fan e addetti ai lavori: quella che ci mostrava Rey e Kylo Ren impegnati in una battaglia a colpi di spade laser sotto una pioggia scrosciante.

Finora, però, la presenza effettiva della scena in questione nel prossimo film di Star Wars non era stata confermata: più di una voce, infatti, aveva mosso il dubbio che potesse trattarsi di un fermo-immagine creato ad hoc per pubblicizzare il film.

Voci che ora vengono spazzate via dalla conferma di Daisy Ridley, che ha parlato della battaglia contro Kylo Ren come di una delle scene più entusiasmanti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. "Penso che abbiamo fatto un gran lavoro con tutte le relazioni personali. Tra le amicizie divertenti, e con questo strano rapporto tra Kylo e Rey... Inoltre abbiamo una grande battaglia! Una grande battaglia. E sono davvero contenta che Vanity Fair ne abbia mostrato un po'. [...] Era novembre, ci veniva buttata tutta quest'acqua addosso (ma non mi lamenterò per il freddo, non lo farò!), è stata una cosa molto adrenalinica. Ci sembrò epica, sembrò epica già quando la girammo" ha raccontato l'interprete di Rey.

Mettiamoci l'anima in pace, dunque: la battaglia ci sarà e sarà grandiosa. Daisy Ridley ha recentemente assicurato anche che Star Wars: Episodio IX svelerà l'identità dei genitori di Rey. Mark Hamill, invece, ha riassunto il film in tre sole parole.