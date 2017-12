Daisy Ridley e Kelly Marie Tran sul loro futuro nella saga di Star Wars

Ad una settimana esatta dalla release nei cinema italiani di Star Wars - Gli Ultimi Jedi , due delle protagoniste dell'atteso ottavo episodio diretto dahanno parlato del loro futuro all'interno della saga cinematografica di

Come ormai saprete, l'attrice Daisy Ridley ha dichiarato che lascerà il ruolo di Rey subito dopo l'uscita di Star Wars - Episodio IX, che sarà diretto nuovamente da J.J.Abrams ed arriverà nei cinema di tutto il mondo nel 2020. Ora, in una nuova intervista, l'attrice torna sui propri passi e afferma tutto il contrario.

"Quando ho firmato, l'ho fatto per tre pellicole ed è lì che per me la sua storia si conclude" spiega la Ridley "La gente ha pensato che volessi dire che abbandonerò il ruolo ma non è vero, tutto questo è straordinario".

Insomma, se la Lucasfilm vorrà, la Ridley tornerà ad interpretare il personaggio di Rey anche in altri episodi.

Allo stesso modo, Kelly Marie Tran, che debutterà come Rose in Gli Ultimi Jedi, ha parlato del suo futuro all'interno del franchise: "Non so nemmeno se sarò in Episodio IX, anche se mi piacerebbe tornare. Come abbiamo già detto io e Rian Johnson, l'idea alla base di questo personaggio è che è una qualunque sullo sfondo che finisce per affrontare una sfida e diventare questa sorta di eroe improbabile. Se vorranno continuare a raccontare la sua storia, mi piacerebbe tornare ad interpretarla anche in futuro".