Daisy Ridley e J.J.Abrams negli scatti finali di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Con l'uscita in home video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sono stati diffusi sul web varie immagini riguardanti il backstage e la costruzione del film. Possiamo quindi vedere J.J. Abrams mentre dispensa consigli a Daisy Ridley, in quella che è l'ultima scena del film.

Nonostante le simpatiche prese in giro dell'honest trailer di The Rise of Skywalker, c'è da dire che il finale è stato un vero e proprio tributo ai fan storici di Star Wars: gli autori hanno deciso di chiudere il cerchio su Tatooine, il pianeta in cui tutto ha avuto inizio con Una nuova speranza. Nelle foto possiamo ritrovare il panorama deserto, decorato persino con un arcobaleno.

Ciò che è interessante è però vedere J.J. Abrams mentre indica alla protagonista come avrebbe dovuto svolgersi la scena. A giudicare dalle due spade laser a terra e dalla posizione delle mani, sembra proprio che le stia spiegando il movimento che dovrà compiere per seppellire con la Forza le spade di Luke e Leia.

Nell'altro scatto vediamo invece Rey mentre impugna la sua nuova lightsaber gialla, una sorpresa finale che non ha mancato di stupire i fan. Come ricorderete è un momento chiave, perché proprio allora capiamo che Rey è diventata una Skywalker : non per legame di sangue, ma perché ha scelto di continuare a percorrere, a modo suo, la strada tracciata dai suoi due maestri. Il fatto che si sia creata un'arma personale ci indica infine che ha deciso, pur rispettando il passato, di valorizzare anche la propria identità.

Una nuova immagine ci ha poi fatto intuire che sarebbe dovuta essere presente un'altra sequenza di The Rise of Skywalker, incentrata su Kylo Ren e Darth Vader.