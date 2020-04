Daisy Ridley è stata presa in giro da Adam Driver sul set di Star Wars IX: ecco perché

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è ufficialmente disponibile per il mercato digitale, il che significa che molti fan del franchise hanno già avuto accesso alle funzionalità bonus del film scritto e diretto da JJ Abrams.

L'edizione casalinga della terza puntata della trilogia sequel include molte interessanti retroscena sulla realizzazione del film, tra cui The Skywalker Legacy, un documentario che illustra varie fasi della produzione Lucasfilm. Nel film si può fare la conoscenza di Eunice Huthar, coordinatrice degli stuntman che "è passato da umili origini alla saga di Star Wars, in un viaggio non troppo diverso da quello Rey", che di recente parlando con Film Threat ha condiviso alcuni dettagli sugli stunt di Adam Driver e Daisy Ridley, che hanno lavorato molto duramente per le scene di lotta.

Secondo Film Threat, la Huthart è "molto orgogliosa del duello con la spada laser tra Rey e Kylo Ren sulle rovine immerse nell'oceano della seconda Morte Nera". Driver, ad esempio, ha insistito per fare da solo tutte le su scene, obiettivo che ha raggiunto anche grazie al supporto di Huthart. "Se, ad esempio, nella sceneggiatura Kylo Ren avesse dovuto prendere fuoco, non ci sarebbe stata alcuna possibilità di lasciar fare la scena ad Adam Driver. Ma ha trovato il modo di fare tutto quello che voleva, e soprattutto tutto quello che era in grado di fare. La sua controfigura non ha mai dovuto mettere il costume di Kylo Ren, neanche una volta. Onestamente, è bravo come qualsiasi stuntman."

Per quanto riguarda Daisy Ridley, l'attrice a quanto pare inizialmente è stata più riluttante del suo collega: "La cosa con Daisy è che, le dicevo: 'Va bene Daisy, so che la prima cosa che stai per dire è che non puoi farlo, ma sappiamo entrambi che poi lo farai, quindi facciamolo e basta!'” ha aggiunto la Huthart. "Perché sarebbe venuta da noi e avrebbe detto: 'No, ho paura delle altezze', e poi, letteralmente 40 minuti dopo, avrebbe comunque fatto la scena e l'avrebbe fatta bene. Quindi Daisy non ha idea di quanto realmente sia brava. Abbiamo sempre ascoltato le sue lamentatele e abbiamo riso così tanto di lei, perché sapevamo che poi lei stessa le avrebbe infrante".

Per altri approfondimenti leggete le dichiarazioni di Domhnall Gleeson su Star Wars IX e scoprite il proposito di Mark Hamill per il 2020.