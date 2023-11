Daisy Ridley, il nuovo film è un flop totale: esordio sotto 1 milione

Daisy Ridley lavorerà con Taz Skylar (interprete di Sanji nel live action di One Piece) nel thriller Cleaner, e nel frattempo l’attrice è tornata al cinema con il suo ultimo film, ma le cose non sembrano andare per il meglio.

The Marsh King's Daughter, il nuovo film che vede come protagonista proprio Daisy Ridley, ha debuttato al cinema, ma non è riuscito a entrare nella top ten dei film più visti nelle sale degli Stati Uniti d’America. La pellicola ha incassato appena 849,000 dollari, decisamente un flop, nonostante la decisione di Lionsgate di posticipare l’uscita della pellicola a causa del film di Taylor Swift. Sembra che il nome di Ridley non sia riuscito a spostare gli equilibri e a portare i fan della saga di Star Wars al cinema.

Tra le varie cause che hanno portato al pessimo risultato al botteghino, sicuramente si può includere lo sciopero SAG-AFTRA, ancora attualmente in corso, che ha impedito al cast di promuovere l’opera. Di fatto, The Marsh King's Daughter, è un film sconosciuto ai più. Inoltre, a contribuire al fallimento, sono state sicuramente le prime recensioni da parte della critica: un esordio sull’aggregatore di recensioni Rotten tomatoes con un punteggio del 34% da parte della critica specializzata, mentre al contrario, per i pochi spettatori del film, l’opera ha un indice di gradimento medio del 78%.

Non un periodo semplice per l’interprete di Rey, anche se è molto probabile che Daisy Ridley farà ritorno per il prossimo film di Star Wars.