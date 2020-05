Daisy Ridley festeggia lo Star Wars Day 'usando' la Forza

Dopo le varie celebrazioni e gli annunci che si sono susseguiti sul web in occasione dello Star Wars Day, anche Daisy Ridley ha inviato un video in cui fa gli auguri a tutti i fan della saga sparsi per il mondo ricreando poi una scenetta in cui chiama a sé la mitica spada laser con il potere della Forza.

Sono giorni di celebrazione per quanto riguarda Star Wars, che ieri 4 maggio ha festaggiato il suo giorno ufficiale. E tra i tanti messaggi di auguri è arrivato anche quello di Daisy Ridley, la Rey della nuova trilogia sequel conclusasi nei cinema lo scorso dicembre con L'Ascesa di Skywalker. L'attrice ha augurato a tutti un buon Star Wars Day prima di chiamare a sé una spada laser utilizzando la Forza, in un video-montaggio rudimentale ma piuttosto convincente. Lo trovate in calce a questa news.

La Ridley, recentemente, è tornata a parlare delle polemiche su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker indicando la cattiveria di alcune critiche che ha trovato oltremodo eccessiva. "È cambiato da film a film onestamente, ma se il 98% è stato molto sorprendente, quest'ultimo film è stato davvero complicato", ha detto l'attrice al podcast di DragCast, come riportato da Entertainment Weekly. "Gennaio non è stato un mese molto bello. Era strano, mi sentivo come se tutto l'amore che ci era stato mostrato la prima volta fosse scomparso. Ero tipo 'Dov'è finito l'amore?'".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars IX, opera che abbiamo inserito nella nostra classifica dei migliori film del 2019. A proposito di Star Wars Day, leggete anche la reazione di Rian Johnson all'annuncio del progetto di Taika Waititi.