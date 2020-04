Daisy Ridley, l'eroina di Star Wars combatte la quarantena coi broccoli e le focacce

Dopo aver letto Star Wars ai bambini in quarantena, la Rey di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha parlato della sua reazione a questo difficile periodo di isolamento.

In effetti, Daisy Ridley è passata dall'esplorare la galassia in lungo e in largo all'isolamento totale, e durante una conversazione con DragCast ha dichiarato: "Sto bene, diciamo. Ho delle ondate di panico , di solito mi preoccupo che la mia famiglia possa ammalarsi. Di solito è per questo. Ho praticamente smesso di leggere le notizie perché all'inizio avevo cominciato ad andare fuori di testa, e poi mi sono rinchiusa in una casa in campagna con alcuni amici, quindi va abbastanza bene, e oggi è una bella giornata, ma il panico a volte arriva".

Niente che l'attrice non possa superare, e in particolare si dice abbastanza soddisfatta per come sta gestendo le piccole attività casalinghe: "Oggi sono stata una dea della casa: ho pulito la credenza, ho riorganizzato gli scaffali contenenti cibo, ho preparato una zuppa di broccoli e ho fatto una focaccia, che sarà pronta per domani... ho fatto alcuni esercizi di respirazione di Wim Hoff e sto facendo una doccia fredda tutte le mattine. Credo che sia una specie di meditazione".

Sembra proprio che abbia trovato il modo per gestire le sue giornate al meglio. Che ne dite? Possiamo già pensare a Star Wars: L'Ascesa dei broccoli e delle focacce come titolo per il prossimo film? Daisy Ridley è stata protagonista anche del simpatico omaggio fotografico di Mark Hamill.