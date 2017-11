Daisy Ridley dirà 'addio' a Rey subito dopo l'uscita di Star Wars: Episodio IX

L'uscita disi sta avvicinando (in Italia debutterà il prossimo 13 dicembre), ed i fan sono già curiosi di scoprire non solo quello che accadrà inma anche ciò che verrà negli anni successivi.

In Star Wars - Episodio IX vedremo la fine della nuova trilogia iniziata nel 2015 da Star Wars - Il Risveglio della Forza e continuata con Gli Ultimi Jedi quest'anno. Nella pellicola dovrebbero trovare risposte numerose domande dei fan, cosi come vedremo una 'fine' anche per il personaggio di Leia Organa, che sembra abbia un ruolo importantissimo nel nono film, interpretata dalla recentemente scomparsa Carrie Fisher.

Ed il futuro? Non sappiamo cosa ci riserverà, ma sembra che la Rey di Daisy Ridley, vera e propria protagonista della trilogia, non ci sarà. La Ridley, in un'intervista con Rolling Stone, afferma che dirà 'addio' al personaggio immediatamente dopo Episodio IX.

"No, non ci sarò" ha detto lapidaria l'attrice nell'intervista, lasciando intendere che il suo obiettivo è quello di dedicarsi ad altri ruoli e non restare per sempre intrappolata nei panni di Rey e nel franchise di Star Wars.

Episodio IX sarà diretto da J.J. Abrams, dopo l'abbandono di Colin Trevorrow, ed arriverà il 20 dicembre 2019.