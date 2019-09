Daisy Ridley definisce soddisfacente la relazione tra Kylo e Rey in L'Ascesa di Skywalker

Il prossimo film di Star Wars concluderà dopo quarant'anni la saga degli Skywalker nell'universo creato da George Lucas nel 1977. Al centro delle dinamiche sono sempre loro due: Kylo Ren e Rey, in un confronto finale che ha fatto sorgere molti dubbi sul ruolo effettivo della ragazza tra il Lato Oscuro e la Forza dopo l'ultimo trailer.

Daisy Ridley è apparsa al D23 Expo insieme ad altri co-protagonisti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e ha parlato dell'epico scontro con Kylo Ren sulle rovine della Morte Nera, come mostrato dal video svelato nel corso dell'evento.

"La cosa divertente è tutta questa confusione creata nei fan. Cosa sta succedendo? Sto scappando? Sto correndo verso qualcosa? Nella lotta, ci stiamo affrontando" ha spiegato Daisy Ridley ai presenti.



"Penso sia una storia molto soddisfacente, quella con Kylo Ren, perché anche finendo Gli Ultimi Jedi ho pensato 'Oh, abbiamo segnato quella relazione'. No, no, l'abbiamo tirata fuori un po' di più" ha proseguito l'attrice.

Il nuovo trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha investito i fan soprattutto per quanto riguarda la rivelazione di Dark Rey, dove vediamo il personaggio vestito con abiti neri che brandisce una spada laser a doppia lama rossa. Daisy Ridley ha dichiarato che quel momento è stato un'esperienza straordinaria:"Onestamente è stato davvero bello, davvero geniale. Penso che la gente voglia essere come quella Rey. Tuttavia questo momento potrebbe durare il tempo che serve, ovunque finisca...ma sembrava veramente bello".

Secondo John Williams i fan ameranno il finale di questo nuovo episodio e il film potrebbe anticipare il destino della saga.

Potrebbero esserci molte sorprese in questo terzo capitolo della nuova trilogia di Star Wars. Siete pronti a vivere una nuova esperienza in quella galassia lontana lontana?